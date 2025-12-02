Форма поиска по сайту

Новости

Новости

02 декабря, 19:46

Политика

Путин встретился с Уиткоффом и Кушнером в Кремле

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Владимир Путин начал встречу со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и предпринимателем, зятем президента США Джаредом Кушнером в рамках урегулирования украинского кризиса.

С российской стороны в переговорах участвуют помощник президента РФ Юрий Ушаков и гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Ожидается, что участники встречи обсудят американские предложения по мирному решению конфликта на Украине.

Открытая часть встречи продлилась 50 секунд. Стороны обсудили прогулку Уиткоффа и Кушнера по Москве. Путин отметил, что власти города "по праву гордятся тем, что сделали для развития столицы". Уиткофф, в свою очередь, ответил, что "это удивительный город".

Уиткофф прибыл в Москву в рамках поручения Трампа по окончательному согласованию мирного соглашения, подготовленного Вашингтоном.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что встреча с американской стороной продлится столько времени, сколько потребуется.

По данным СМИ, после завершения переговоров Уиткофф и Кушнер направятся в одну из европейских стран для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сюжет: Переговоры по Украине
властьполитика

