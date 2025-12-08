Путин заявил, что после повышения НДС бизнес не должен уйти в тень

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин счел важным, чтобы с повышением налога на добавленную стоимость (НДС) бизнес не уходил в тень.

"В связи с повышением НДС нам нужно, чтобы ничего в тень не уходило, чтобы все работало легально, и доходы соответствующие в бюджет поступали", – сказал глава государства на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

В рамках борьбы с теневой экономикой должен усиливаться контроль за обращением наличных денег. По словам президента, нужно сократить нелегальную занятость, которая нарушает права россиян.

"При этом подчеркну, здесь важно действовать грамотно, не создавать ограничений для экономического роста", – добавил он.

Путин считает, что предприниматели и компании, которые добросовестно ведут свои дела, должны получить новые возможности для развития и ощутимую выгоду от обеления рынка.

Помимо этого, продолжил российский лидер, следует устранить незаконный оборот продукции на оптовых и розничных рынках, а также в цифровом пространстве.

"Здесь нам не нужно никаких, знаете, как иногда бывало раньше, таких массовых набегов, это точно совершенно не нужно, но порядок навести обязательно и на оптовых, и на розничных рынках", – уточнил он.

Глава государства подписал закон о повышении НДС 28 ноября. Налог вырастет до 22% с 2026 года с сохранением льготной ставки 10% для всех социально значимых товаров. Она будет актуальна для продуктов питания, лекарств и медицинской продукции, товаров для детей, изданий периодической печати, книг и племенных сельскохозяйственных животных.

Ранее Путин рассказал, что российской экономике еще далеко до рецессии. Свои доводы он подкрепил показателями рынка труда, которые демонстрируют низкий уровень безработицы.

На отсутствие рецессии также указывала глава ЦБ России Эльвира Набиуллина. Она пояснила, что это явление не следует путать с временным снижением темпов роста.