Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 декабря, 17:25

Экономика

Путин заявил, что после повышения НДС бизнес не должен уйти в тень

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин счел важным, чтобы с повышением налога на добавленную стоимость (НДС) бизнес не уходил в тень.

"В связи с повышением НДС нам нужно, чтобы ничего в тень не уходило, чтобы все работало легально, и доходы соответствующие в бюджет поступали", – сказал глава государства на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

В рамках борьбы с теневой экономикой должен усиливаться контроль за обращением наличных денег. По словам президента, нужно сократить нелегальную занятость, которая нарушает права россиян.

"При этом подчеркну, здесь важно действовать грамотно, не создавать ограничений для экономического роста", – добавил он.

Путин считает, что предприниматели и компании, которые добросовестно ведут свои дела, должны получить новые возможности для развития и ощутимую выгоду от обеления рынка.

Помимо этого, продолжил российский лидер, следует устранить незаконный оборот продукции на оптовых и розничных рынках, а также в цифровом пространстве.

"Здесь нам не нужно никаких, знаете, как иногда бывало раньше, таких массовых набегов, это точно совершенно не нужно, но порядок навести обязательно и на оптовых, и на розничных рынках", – уточнил он.

Глава государства подписал закон о повышении НДС 28 ноября. Налог вырастет до 22% с 2026 года с сохранением льготной ставки 10% для всех социально значимых товаров. Она будет актуальна для продуктов питания, лекарств и медицинской продукции, товаров для детей, изданий периодической печати, книг и племенных сельскохозяйственных животных.

Ранее Путин рассказал, что российской экономике еще далеко до рецессии. Свои доводы он подкрепил показателями рынка труда, которые демонстрируют низкий уровень безработицы.

На отсутствие рецессии также указывала глава ЦБ России Эльвира Набиуллина. Она пояснила, что это явление не следует путать с временным снижением темпов роста.

Путин потребовал активно бороться с теневым сектором экономики

Читайте также


властьэкономика

Главное

Как аномально теплый декабрь повлияет на фауну Московского региона?

Некоторые животные уже впали в спячку – например ежи и барсуки

Есть перелетные птицы, которые улетели, и те, которые остались в силу разных причин

Читать
закрыть

Почему люди стали чаще страдать от панических атак?

Одной из причин эксперты считают доступ к большому объему разноплановой информации

Панических атак стало больше, потому что многие научились правильно диагностировать это состояние

Читать
закрыть

Возможно ли ввести обязательную 13-ю зарплату для бюджетников в РФ?

В Госдуме предложили ввести выплату в размере не менее среднемесячного оклада педагогов и медиков

Однако эксперты уверены: предложенная инициатива, возможно, и не понадобится

Читать
закрыть

Сократят ли рабочую неделю для сотрудников с детьми до 39 часов?

Мера позволит родителям уделять больше внимания воспитанию и детей

Однако эксперты уверены: предложение не учитывает некоторые нюансы рынка труда

Читать
закрыть

Как добиться наказания для шумных соседей?

Существуют нормативы по шуму, закон о тишине и статья о защите прав собственника от нарушений

Нужно зафиксировать время и характер звука, а также записать свидетелей

Читать
закрыть

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика