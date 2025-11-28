Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал закон о повышении НДС до 22% с 2026 года с сохранением льготной ставки 10% для всех социально значимых товаров. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон вносит изменения в Налоговый кодекс. Согласно ему льготная ставка сохранится для продуктов питания, лекарств и медицинской продукции, товаров для детей, изданий периодической печати, книг и племенных сельскохозяйственных животных.

При этом из списка товаров, облагаемых по льготной ставке, закон исключил молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира.

Также документ вводит мораторий на привлечение к ответственности малых и средних предпринимателей, которые в следующем году впервые перешли на НДС и нарушили его в текущем периоде.

Кроме того, закон предусматривает возможность освобождения от НДС для юридических лиц, которые лишены статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Однако они обязаны исполнять его функции.

В частности, документ освобождает от НДС передачу объектов недвижимости, изымающихся для государственных и муниципальных нужд.

Ранее Совфед одобрил закон, который освобождает от НДС выплату процентов по вкладам в драгоценных металлах. Проект направлен на рост привлекательность банковских продуктов в драгметаллах. Помимо этого, он выравнивает условия налогообложения НДС для таких депозитов.

