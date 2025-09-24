Эксперт Бархота: рост НДС негативно скажется на инфляции

Фото: ТАСС/Олег Елков

Повышение налога на добавленную стоимость автоматически увеличит розничные цены и негативно скажется на инфляции, заявил в беседе с Москвой 24 эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

Ранее Минфин России предложил повысить общую ставку НДС с 20 до 22%. Полученные с повышения средства предлагается направить на финансирование обороны и безопасности. При этом льготная ставка в 10% сохранится для всех социально значимых товаров, говорили в ведомстве.

"Решение о повышении НДС было предрешено, поскольку в этом году нас ожидает рекордный дефицит государственного бюджета. Среди его наиболее устойчивых доходов лидируют налоговые поступления", – объяснил Бархота.

По его словам, НДС является наиболее простым налогом в части администрирования, так как он косвенный и уже включен в цену товаров. Например, косвенные налоги и сборы при покупке различных товаров, особенно импортных, составляют от 30 до 80%.





Андрей Бархота эксперт банковского рынка Будучи косвенным налогом, НДС напрямую связан с потреблением, которое не останавливается даже в кризисные периоды. Это делает его надежным источником пополнения казны.

Однако рост НДС повлечет и увеличение розничных цен, что создаст проинфляционный эффект. Эксперт обратил внимание на дилемму – одновременное ужесточение кредитно-денежной и налоговой политики может нести за собой риск замедления экономики. Именно из-за сложности текущей ситуации и было принято такое непростое решение, уверен специалист.

"Производители и торговые сети традиционно перекладывают рост НДС на потребителя, что ведет к увеличению потребительских расходов и сокращению доли располагаемых доходов домохозяйств. Это окажет негативное воздействие на потребление, экономический рост и инфляцию", – резюмировал Бархота.

Ранее депутаты Госдумы предложили снизить налог на доход физического лица (НДФЛ) до 8% для работников до 35 лет.

Парламентарии отмечали, что это предложение относится к гражданам, чей среднедушевой доход на семью не превышает более двух размеров регионального минимального прожиточного минимума.

В частности, при общей низкой безработице в стране ее уровень среди граждан 20–24 лет достигает 12,5%.

