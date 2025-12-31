31 декабря 2025, 19:14Политика
Лукашенко провел телефонный разговор с Путиным
Фото: ТАСС/Алексей Даничев
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, передает близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал "Пул первого".
Отмечается, что беседа лидеров двух государств состоялась вечером в среду, 31 декабря. Они поздравили друг друга с Новым годом. Лукашенко, в свою очередь, высоко оценил новогоднее обращение Путина, которое посмотрел в интернете.
Также президенты обсудили события последних дней, включая недавнюю украинскую атаку на резиденцию Путина в Новгородской области.
Кроме того, в ходе разговора главы двух стран договорились о встречах и совместных мероприятиях после новогодних праздников.
Ранее Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия реализуют все договоренности между странами. Это касается как военно-технического сотрудничества, так и экономики.
Российский лидер добавил, что в отношениях стран фактически нет вопросов, которые требовали бы внимания президентов. Правительства работают между собой "очень плотно". При этом "всегда находится", о чем поговорить.