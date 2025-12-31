Форма поиска по сайту

31 декабря 2025, 19:14

Политика

Лукашенко провел телефонный разговор с Путиным

Фото: ТАСС/Алексей Даничев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, передает близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал "Пул первого".

Отмечается, что беседа лидеров двух государств состоялась вечером в среду, 31 декабря. Они поздравили друг друга с Новым годом. Лукашенко, в свою очередь, высоко оценил новогоднее обращение Путина, которое посмотрел в интернете.

Также президенты обсудили события последних дней, включая недавнюю украинскую атаку на резиденцию Путина в Новгородской области.

Кроме того, в ходе разговора главы двух стран договорились о встречах и совместных мероприятиях после новогодних праздников.

Ранее Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия реализуют все договоренности между странами. Это касается как военно-технического сотрудничества, так и экономики.

Российский лидер добавил, что в отношениях стран фактически нет вопросов, которые требовали бы внимания президентов. Правительства работают между собой "очень плотно". При этом "всегда находится", о чем поговорить.

