Эксперт Остапкович спрогнозировал снижение ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ

Аналитики допустили замедление темпов снижения ключевой ставки из-за изменений в бюджетном правиле. Оправдаются ли прогнозы и какую ставку ожидать на ближайшем заседании, разбиралась Москва 24.

Замедленное снижение?

Центральный банк может скорректировать темпы смягчения денежно-кредитной политики в ближайшие месяцы на фоне текущей геоэкономической ситуации и изменений в бюджетном правиле, сообщает "Газета.ру". Такой прогноз озвучил аналитик Кирилл Кононов.

По его словам, при снижении базовой цены на нефть министерство финансов увеличит объем покупки валюты в Фонд национального благосостояния, что приведет к дополнительному предоставлению рублей в экономику.

Также изменение бюджетного правила может привести к ослаблению рубля и росту инфляции, что потребует более жесткой денежно-кредитной политики. На общий объем бюджетных доходов это не влияет, но меняет их распределение: больше рублей остается для текущих расходов, а меньше направляется в ФНБ, пояснил он.





Кирилл Кононов аналитик Скорее всего, снижение ключевой ставки замедлится, по крайней мере в ближайшие месяцы, пока ЦБ будет оценивать проинфляционный эффект от изменений.

При этом ранее ЦБ объяснил, что резкое снижение ключевой ставки до 3% приведет к сокращению ВВП и разгону инфляции до 20% и выше. Такая денежно-кредитная политика – ошибка, которая может возникнуть из-за неверных подходов или давления на регулятор. Сначала ставка в 3% поддержит экономику, но рост окажется неустойчивым: через три года ВВП начнет падать, а из-за опережающего спроса возникнет гиперинфляция и перегрев экономики.

Также в пресс-службе Центробанка прокомментировали идею введения пониженной ключевой ставки для отдельных категорий заемщиков. В регуляторе подчеркнули, что такой механизм не работает в экономике и ведет к ускорению инфляции.

"Попытка "перекрыть кран" для одних заемщиков и "открыть" для других в экономике не работает. Ключевое значение для инфляции имеет не категория заемщика, а общий объем кредитования, который увеличивает количество денег в экономике", – говорится в сообщении ЦБ.

В ЦБ резюмировали, что доступные кредиты возможны только в условиях устойчиво низкой инфляции.

В октябре 2024 года значения ключевой ставки достигли 21%, что являлось пиковым значением. Банк России перешел к поэтапному снижению начиная с 6 июня 2025-го. По итогам решения 16 февраля ключевая ставка опустилась до 15,5%.



Элементы неопределенности

Научный руководитель центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в разговоре с Москвой 24 высказал мнение, что Центробанк принял стратегию на понижение ставки, и этим курсом пойдет дальше: снизит ее на 0,5 на ближайшем заседании.

"Хотя экономическая ситуация сейчас очень непредсказуемая: цены на мировом рынке, геополитика – все это в стадии неопределенности. Но основной фактор, инфляция, не растет", – рассказал эксперт.



Георгий Остапкович научный руководитель центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ Думаю, ничего фундаментального и космического не произойдет, и Банк России на ближайшем заседании опустит ставку до 15%. Инвестиционное и инновационное движение начнется, когда ставка спустится до 12% или даже до 10%. Но сам по себе сигнал о продолжении курса на снижение важен для бизнеса. Это знак: готовьтесь к инвестициям, к инновациям.

Что касается сроков понижения ставки до 12–10%, то, по словам эксперта, ни одна модель прогнозирования сегодня не работает. Все будет зависеть от складывающейся ситуации.

"Если все пойдет крайне благополучно, к 12% мы можем подойти примерно через год, условно в марте 2027 года. Но не раньше. А текущий год, при очень хорошем стечении обстоятельств, можем закончить со ставкой в 14% или даже 13%. Все решит состояние бюджета, инвестиции и, главное, геополитическая погода", – заключил он.

В то же время эксперт банковского рынка Андрей Бархота в разговоре с Москвой 24 обратил внимание, что ситуация с ключевой ставкой сейчас отошла на второй план с точки зрения перспектив экономического развития, потому что на первое место вышла проблема государственного бюджета.

"План по дефициту на этот год составляет 3,8 триллиона рублей, но по факту за два месяца мы уже почти полностью его выполнили", – сказал Бархота.

Он добавил, что в конце 2025 года был достигнут некий негласный консенсус между Минфином и ЦБ. Они заявляли, что повышение налогов не повлияет на инфляцию, а высокие процентные ставки – это необходимость в текущей ситуации.





Андрей Бархота эксперт банковского рынка Сейчас ключевая ставка составляет 15,5%. При благоприятном стечении обстоятельств к 1 июля 2026 года можно будет увидеть показатель в 14%, при более пессимистичном сценарии – 15% к концу первого полугодия. Более низких пока не предвидится.

При этом индекс потребительских цен может расти не только из-за налогов, но и из-за охлаждения экономики.

"Замедление экономического роста – тоже проинфляционный фактор, поскольку уменьшение предложения товаров и услуг вызывает дефицит и рост цен. Чтобы обуздать инфляцию, регулятор может вообще остановить снижение ключевой ставки и держать ее на уровне 15% довольно долго. Такой сценарий не исключен", – добавил он.

При этом, по мнению эксперта, повышения ставки ожидать не стоит, так как при текущей экономике, санкциях и проблемах с кредитованием это ничего не даст.

"Банки и так отказывают новым заемщикам, считая их высокорискованными. Повышение ставки вызовет только негативные эмоции. Даже если регулятору захочется "осаниться", он просто не будет снижать ставку, оставив ее на стационарном уровне. Повышение эффективно, только когда оно сильное – например, сразу до 20%. Но в данной ситуации это крайне непопулярное и малоэффективное решение", – пояснил он.

При этом заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ Андрей Колганов в беседе с Москвой 24 пояснил, что сейчас ключевая ставка держится на уровне, значительно превышающем инфляцию.





Андрей Колганов заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ В классическом понимании ставка должна быть близка к уровню инфляции. В зависимости от целей экономической политики ее могут держать чуть выше инфляции (для сдерживания) или чуть ниже (для стимулирования роста). Но задирать в полтора-два раза выше – это в любом случае контрпродуктивная мера.

В то же время высокая ключевая ставка призвана подавлять инфляцию, но это работает только в том случае, если она спровоцирована избыточной денежной эмиссией.

"Основные факторы, влияющие на российскую инфляцию, следующие: санкционное давление на страну приводит к удорожанию импорта. Из-за этого государство вынуждено замещать товары, которые не может получить по прежним каналам, с помощью серого импорта, а он дороже из-за цепочек посредников, каждый из которых хочет заработать", – рассказал экономист.

Также, по его словам, длительное время рубль был ослаблен по отношению к евро и доллару. При этом некоторое снижение инфляции за последние месяцы произошло именно благодаря укреплению национальной валюты, что снизило стоимость импортных товаров, заключил Колганов.