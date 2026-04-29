Путин фразой "It's ok" разрядил обстановку на встрече с президентом Конго

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин разрядил обстановку после протокольной заминки, которая возникла во время встречи с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо в Кремле.

Перед началом переговоров глава африканской республики уронил папку с документами. Он попытался их поднять, на что президент России сказал: "Ничего. It's ok".

После этого участник делегации из Конго помог Сассу-Нгессо поднять бумаги, а переговоры продолжились.

Ранее Путин с иронией отреагировал на слова главы Крыма Сергея Аксенова о том, что в Крыму выпивают в его честь.

Аксенов сказал о том, что за российского лидера "не один раз поднимали рюмки", на что Путин с улыбкой отметил, что "пора бы прекратить".

