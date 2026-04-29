29 апреля, 18:26
Путин фразой "It's ok" разрядил обстановку на встрече с президентом Конго
Владимир Путин разрядил обстановку после протокольной заминки, которая возникла во время встречи с президентом Конго Дени Сассу-Нгессо в Кремле.
Перед началом переговоров глава африканской республики уронил папку с документами. Он попытался их поднять, на что президент России сказал: "Ничего. It's ok".
После этого участник делегации из Конго помог Сассу-Нгессо поднять бумаги, а переговоры продолжились.
Ранее Путин с иронией отреагировал на слова главы Крыма Сергея Аксенова о том, что в Крыму выпивают в его честь.
Аксенов сказал о том, что за российского лидера "не один раз поднимали рюмки", на что Путин с улыбкой отметил, что "пора бы прекратить".