Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля, 21:00

Город

Московский зоопарк продлит время работы на час с 1 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Московский зоопарк продлит режим работы на один час с 1 мая. Он будет открыт с 07:30 до 21:00, сообщила пресс-служба зоосада.

Войти на территорию можно через главный вход, Детский зоопарк со стороны Садово-Кудринской улицы или со стороны станции метро "Баррикадная". Входы будут открыты до 20:00.

Дополнительные входы открыты по будням с 10:00 до 19:00, а также в выходные и праздничные дни – с 09:00 до 19:00. Найти их можно рядом с вольером серых волков и у перехода возле моста на новую территорию на Большой Грузинской улице. Еще один вход расположен недалеко от больших панд на улице Красной Пресне.

Ранее в Московском зоопарке родились два детеныша большого геррозавра. Новорожденные вместе с родителями находились в служебных помещениях павильона "Террариум".

Разведение больших геррозавров в неволе является непростой задачей. Сотрудникам удалось вовремя найти яйца и перенести их в инкубатор.

город

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика