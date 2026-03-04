Форма поиска по сайту

Новости

Новости

04 марта, 07:48

Город

В Московском зоопарке родились два детеныша большого геррозавра

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Два детеныша большого геррозавра появились на свет 2 февраля в Московском зоопарке. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Пока новорожденные вместе с родителями находятся в служебных помещениях павильона "Террариум" и недоступны для посетителей. Специалисты зоопарка следят за их развитием и условиями содержания.

В учреждении отметили, что разведение больших геррозавров в неволе является сложной задачей. Эти ящерицы чувствительны к стрессу и требуют строгого соблюдения параметров среды, включая уровень ультрафиолетового излучения, температуру и влажность. Дополнительную трудность создает способ размножения – самки закапывают яйца глубоко в грунт, из-за чего кладку непросто обнаружить.

Сотрудникам удалось вовремя найти яйца и поместить их в инкубатор. Инкубация длилась около двух месяцев при стабильной температуре от плюс 24 до плюс 25 градусов.

Детеныши отличаются яркой окраской, их тело зеленого цвета с красными или желтыми полосами по бокам. В их рацион входят сверчки, бананы, манго, морковь, листья салата и творог. Самцов от самок можно отличить по более массивной голове и наличию характерных бедренных пор на задних конечностях.

Геррозавры относятся к семейству ящериц отряда сцинкообразных. Их тело покрыто крупной блестящей чешуей, расположенной правильными рядами, что придает им сходство с панцирем.

Рептилии ведут дневной образ жизни и греются на солнце для поддержания температуры тела. Обитают они преимущественно в засушливых регионах Африки к югу от Сахары и на Мадагаскаре, хотя встречаются и лесные, и полуводные виды.

Ранее сообщалось, что на Новой территории Московского зоопарка открыли памятник белому медведю Диксону. В сентябре 2022 года его обнаружили на севере Красноярского края в крайне тяжелом состоянии – с огнестрельными ранениями, повреждением позвоночника и парализованными задними лапами.

Хищника эвакуировали в Норильск, затем доставили в зоопарк, где специалисты почти год боролись за его жизнь. В сентябре 2023 года Диксон умер во сне от сердечно-легочной недостаточности.

животныегород

