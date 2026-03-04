Более 20 человек доставили в полицию после беспорядков в ТЦ Коммунарки

Фото: 77.мвд.рф

22 человека, в том числе 16 подростков, доставили в полицию после беспорядков в торговом центре Коммунарки. Об этом сообщается на сайте столичного управления МВД России.

О нарушении правоохранители узнали в ходе мониторинга соцсетей. Они обнаружили видеоролики, на которых несовершеннолетние на фудкорте нарушали общественный порядок. По данному факту была организована проверка.

В результате у подростков изъяли перцовые баллончики, трехзарядное пусковое устройство ПУ-3, кассеты по 3 патрона, а также 2 телефона, на которых нашли фотографии с признаками экстремистской символики.

Родителей несовершеннолетних привлекли к административной ответственности. В отношении подростков, нарушивших общественный порядок, составили административные протоколы о мелком хулиганстве и передали законным представителям.

Также среди нарушителей оказался безнадзорный молодой человек. Его поместили в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Еще 4 подростков поставили на профилактический учет. Кроме того, 2 взрослых привлекли к ответственности за нарушение правил въезда или режима пребывания в России и депортировали из страны.

Ранее несколько человек спровоцировали конфликт и подрались с охранниками и другими людьми в ТРК "Щука". В общей сложности в отдел полиции доставили 9 граждан.

Позднее суд отправил в СИЗО 4 подозреваемых в массовой драке. Им вменяют хулиганство. Все они пробудут в заключении до 26 апреля.