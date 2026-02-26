Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 февраля, 11:07

Происшествия

Полиция организовала проверки после драк с участием подростков в подмосковных Мытищах

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Полицейские организовали проверки после драк с участием несовершеннолетних в подмосковном округе Мытищи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Первый инцидент произошел 12 февраля. Местная жительница пожаловалась, что неизвестные избили ее сына 2009 года рождения и угрожали ему. Подростку пришлось обратиться в больницу. Полицейские опросили участников и свидетелей инцидента, а также запросили документы из медучреждения для оценки тяжести вреда.

По факту произошедшего следственные органы приняли процессуальное решение, а материалы против подростка 2010 года рождения, который избил пострадавшего, направлены в УМВД "Пушкинское" для постановки его на профилактический учет.

Второй инцидент произошел 23 февраля. В полицию обратилась женщина, которая заявила о драке во дворе своего дома. По словам заявительницы, подростки избили ее мужа и еще одного мужчину. В итоге правоохранители установили личности троих детей и доставили их в отдел полиции вместе с законными представителями.

В отношении их родителей составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних"), а двое юношей привлечены к административной ответственности по статье 20.21 КоАП РФ ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения"). Дальнейшее разбирательство продолжается.

Ранее полиция задержала жителя Москвы, который устроил драку около эскалатора на станции "Пушкинская" Таганско-Краснопресненской линии метро. После потасовки в приемное отделение одного из медучреждений обратился мужчина. У него выявили переломом скуловой кости, а также ссадины и ушибы головы. Пострадавший рассказал, что травмы ему нанес незнакомец.

Читайте также


происшествия

Главное

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

Чем огромный госдолг США угрожает мировой экономике?

Ситуация достаточно напряженная, потому что госдолг опережает ВВП

При негативном сценарии экономика рискует двинуться в сторону глобальной рецессии

Читать
закрыть

Как пройдет курортный сезон в Анапе летом 2026 года?

Отели в Анапе в целом готовы к приему гостей

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам эпидемии гриппа весной 2026 года?

Повышения заболеваемости, действительно, можно ожидать в первой половине весны

Чтобы уберечь себя, стоит избегать людных мест и закрытых помещений

Читать
закрыть

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика