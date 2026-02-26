Полиция организовала проверки после драк с участием подростков в подмосковных Мытищах

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Полицейские организовали проверки после драк с участием несовершеннолетних в подмосковном округе Мытищи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Первый инцидент произошел 12 февраля. Местная жительница пожаловалась, что неизвестные избили ее сына 2009 года рождения и угрожали ему. Подростку пришлось обратиться в больницу. Полицейские опросили участников и свидетелей инцидента, а также запросили документы из медучреждения для оценки тяжести вреда.

По факту произошедшего следственные органы приняли процессуальное решение, а материалы против подростка 2010 года рождения, который избил пострадавшего, направлены в УМВД "Пушкинское" для постановки его на профилактический учет.

Второй инцидент произошел 23 февраля. В полицию обратилась женщина, которая заявила о драке во дворе своего дома. По словам заявительницы, подростки избили ее мужа и еще одного мужчину. В итоге правоохранители установили личности троих детей и доставили их в отдел полиции вместе с законными представителями.

В отношении их родителей составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних"), а двое юношей привлечены к административной ответственности по статье 20.21 КоАП РФ ("Появление в общественных местах в состоянии опьянения"). Дальнейшее разбирательство продолжается.

Ранее полиция задержала жителя Москвы, который устроил драку около эскалатора на станции "Пушкинская" Таганско-Краснопресненской линии метро. После потасовки в приемное отделение одного из медучреждений обратился мужчина. У него выявили переломом скуловой кости, а также ссадины и ушибы головы. Пострадавший рассказал, что травмы ему нанес незнакомец.

