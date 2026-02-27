Форма поиска по сайту

27 февраля, 08:00

Общество
Исследование: средняя стоимость букета из роз составила в РФ 2,2 тыс руб

Россиянам назвали среднюю стоимость букета из роз перед 8 Марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Средняя стоимость стандартного букета из семи красных роз в крупнейших городах России составила в феврале 2026 года 2 220 рублей. Об этом говорится в исследовании геосервиса "2ГИС", которое есть в распоряжении Москвы 24.

По данным аналитиков, наиболее доступные букеты можно найти в Уфе (1 771 рубль), Воронеже (1 814 рублей) и Екатеринбурге (1 863 рубля). Самые дорогие розы – в Перми (2 722 рубля), Санкт-Петербурге (2 660 рублей) и Казани (2 569 рублей).

В свою очередь, в Москве цена такого букета составляет 2 325 рублей – немногим выше, чем в среднем по городам-миллионникам.

В целом, по данным на февраль 2026 года, в Москве работает более 4 300 мест, где можно купить цветы, – столица абсолютный лидер по этому показателю. Больше всего цветочных магазинов находится в Коммунарке (161), Мещанском (160) и Пресненском (145) районах.
исследование "2ГИС"

При этом 26% цветочных магазинов Москвы открыты круглосуточно. По их абсолютному количеству также лидирует район Коммунарка (38 мест), но в основном они сосредоточены в центральных районах: в Пресненском (34), Дорогомиловском, Тверском, Мещанском – по 31. На Центральный административный округ приходится 19% процентов всех круглосуточно открытых цветочных магазинов столицы, уточнили эксперты.

"Самый большой рост запросов на цветы наблюдается перед Международным женским днем, Днем матери и Днем всех влюбленных. Перед 8 Марта интерес к цветам вырастает в среднем на 160%, а в сам день праздника – в 9 раз относительно среднего по году", – отметили аналитики.

Чаще всего цветы в Москве ищут в Тверском районе: по количеству запросов он практически вдвое обгоняет своих соседей – Мещанский, Красносельский районы. На втором месте по количеству поисков цветочных магазинов находится Коммунарка, на третьем – Пресненский район, уточнили в исследовании.

Ранее в Роскачестве предупредили о выборе цветов к 8 Марта: по данным экспертов, следует избегать букетов с сильным запахом, чтобы не вызвать ухудшение самочувствия или аллергию.

