27 февраля, 08:23

В мире

Netflix отказался от покупки активов Warner Bros. Discovery

Фото: 123RF.com/fellowneko

Стриминговый сервис Netflix официально заявил об отказе от покупки медиаконцерна Warner Bros. Discovery (WBD), следует из сообщения пресс-службы компании.

Поясняется, что совет директоров WBD отдал предпочтение более выгодному предложению американской корпорации Paramount Skydance (PS). Однако Netflix оказался не готов увеличить сумму сделки выше 83 миллионов долларов.

В пресс-службе также подчеркнули, что на первом этапе сделка рассматривалась как возможность создания акционерной стоимости и имела хорошие шансы на одобрение регуляторов. Тем не менее рост цены, предложенной PS, сделал приобретение студии практически невозможным для Netflix.

Стриминговый сервис выразил благодарность руководству и совету директоров Warner Bros. Discovery за организацию процесса продажи и решил выйти из торгов.

Netflix объявил о своих планах по приобретению WBD в начале декабря 2025 года. Изначальное предложение составляло 82,7 миллиарда долларов, в которые также были включены отступные в размере 5,8 миллиарда на случай ее расторжения.

Подробности соглашения обнародованы не были, однако стриминговый сервис заверял, что сохранит текущую деятельность WBD, имея в виду в том числе выпуск фильмов в прокат в кинотеатрах.

Следом и Paramount Skydance выразила готовность приобрести медиаконцерн, предложив за него 108 миллиардов долларов и тем самым превысив предложение Netflix.

В ответ Warner Bros. рекомендовала совету акционеров отказаться от сделки с PS, пояснив, что корпорация поэтапно вводила их в заблуждение относительно надежности и безопасности сделки о покупке транснационального конгломерата СМИ и развлечений.

Однако PS решила увеличить свое предложение, выслав новый оффер, предполагающий 31 доллар за каждую акцию. Также в соглашение была включена компенсация WBD в размере 7 миллиардов долларов на случай, если договоренность сорвется из-за проблем с регулирующими органами.

