Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 декабря, 21:33

В мире

Paramount выразил готовность купить Warner Bros. за 108 млрд долларов

Фото: 123RF.com/morris71

Американский Paramount Skydance выразил готовность приобрести киностудию Warner Bros. за 108 миллиардов долларов, перебив тем самым предложение онлайн-платформы Netflix. Об этом говорится в пресс-релизе медиахолдинга.

"Paramount Skydance Corporation сегодня объявила о выдвижении тендерного предложения с оплатой за приобретение всех находящихся в обращении акций Warner Bros. Discovery, Inc. за 30 долларов за акцию. Предложение касается всей компании WBD, включая сегмент Global Networks", – сказано в сообщении.

Отмечается, что таким образом итоговая сумма может составить 108,4 миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что сервис Netflix планирует приобрести Warner Bros. за 82,7 миллиарда долларов. В сумме сделки также были учтены отступные в размере 5,8 миллиарда долларов за ее расторжение. Это значит, что даже если покупка будет отменена, Netflix выплатит Warner Bros. Discovery указанную сумму.

Хоть подробности не разглашались, стриминг пообещал сохранить текущую деятельность Warner Bros., включая прокат фильмов в кинотеатрах. Руководство Netflix также обратилось к представителям киноиндустрии.

Cодиректор платформы Тед Сарандос заявил, что суть сделки – "развлекать мир и объединять людей посредством замечательных историй", а также развиваться.

"Деньги 24": сервис Netflix хочет приобрести студию Warner Bros за 82 млрд долларов

Читайте также


бизнесза рубежом

Главное

Как аномально теплый декабрь повлияет на фауну Московского региона?

Некоторые животные уже впали в спячку – например ежи и барсуки

Есть перелетные птицы, которые улетели, и те, которые остались в силу разных причин

Читать
закрыть

Почему люди стали чаще страдать от панических атак?

Одной из причин эксперты считают доступ к большому объему разноплановой информации

Панических атак стало больше, потому что многие научились правильно диагностировать это состояние

Читать
закрыть

Возможно ли ввести обязательную 13-ю зарплату для бюджетников в РФ?

В Госдуме предложили ввести выплату в размере не менее среднемесячного оклада педагогов и медиков

Однако эксперты уверены: предложенная инициатива, возможно, и не понадобится

Читать
закрыть

Сократят ли рабочую неделю для сотрудников с детьми до 39 часов?

Мера позволит родителям уделять больше внимания воспитанию и детей

Однако эксперты уверены: предложение не учитывает некоторые нюансы рынка труда

Читать
закрыть

Как добиться наказания для шумных соседей?

Существуют нормативы по шуму, закон о тишине и статья о защите прав собственника от нарушений

Нужно зафиксировать время и характер звука, а также записать свидетелей

Читать
закрыть

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика