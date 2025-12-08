Paramount выразил готовность купить Warner Bros. за 108 млрд долларов

Фото: 123RF.com/morris71

Американский Paramount Skydance выразил готовность приобрести киностудию Warner Bros. за 108 миллиардов долларов, перебив тем самым предложение онлайн-платформы Netflix. Об этом говорится в пресс-релизе медиахолдинга.

"Paramount Skydance Corporation сегодня объявила о выдвижении тендерного предложения с оплатой за приобретение всех находящихся в обращении акций Warner Bros. Discovery, Inc. за 30 долларов за акцию. Предложение касается всей компании WBD, включая сегмент Global Networks", – сказано в сообщении.

Отмечается, что таким образом итоговая сумма может составить 108,4 миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что сервис Netflix планирует приобрести Warner Bros. за 82,7 миллиарда долларов. В сумме сделки также были учтены отступные в размере 5,8 миллиарда долларов за ее расторжение. Это значит, что даже если покупка будет отменена, Netflix выплатит Warner Bros. Discovery указанную сумму.

Хоть подробности не разглашались, стриминг пообещал сохранить текущую деятельность Warner Bros., включая прокат фильмов в кинотеатрах. Руководство Netflix также обратилось к представителям киноиндустрии.

Cодиректор платформы Тед Сарандос заявил, что суть сделки – "развлекать мир и объединять людей посредством замечательных историй", а также развиваться.

