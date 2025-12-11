Умер президент Федерации хоккея с мячом Борис Скрынник

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Президент Федерации хоккея с мячом России и заслуженный тренер страны Борис Скрынник скончался на 78-м году жизни, сообщается на сайте организации.

"Федерация хоккея с мячом России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Бориса Ивановича", – говорится в публикации.

Скрынник родился 15 июля 1948 года в Архангельске. В молодости он играл в хоккей с мячом и с 1967 года выступал за клуб "Водник", с которым становился чемпионом СССР среди юношей. Кроме того, он играл за сыктывкарский "Строитель".

После окончания карьеры игрока Скрынник начал работать в тренерско-административных должностях в "Лесопильщике" и "Северной Двине". Затем он вернулся в "Водник", где прошел путь от начальника команды до президента клуба.

В 2005 году переехал в Москву и стал вице-президентом столичного "Динамо". В феврале 2006 года был избран президентом Международной федерации бенди, которой руководил до октября 2022 года.

В сентябре 2009-го Скрынник возглавил Федерацию хоккея с мячом России и переизбирался на новый срок 4 раза – в 2012, 2016, 2020 и 2024 годах.

С 2015 года он также был членом Президиума и сопредседателем Совета по национальным видам спорта Всемирного русского народного собора и членом Патриаршей комиссии по развитию физической культуры и спорта.

Скрынник был удостоен множества государственных и церковных наград, включая медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, орден Дружбы, орден Почета и благодарность президента РФ.