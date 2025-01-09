Фото: vk.com/Хоккей с мячом - Русский хоккей

На 87-м году жизни умер четырехкратный чемпион мира по хоккею с мячом Валентин Хардин, сообщает Федерация хоккея с мячом России на сайте.

Хардин ушел из жизни 7 января.

Спортсмен родился 1 марта 1938 года. Он представлял кировскую "Родину", а также команды "Уралхиммаш" из Свердловской области и СКА. С последним клубом он стал шестикратным чемпионом СССР (1960, 1962, 1966, 1968, 1971, 1974 годы) и обладателем Кубка европейских чемпионов (1974 год).

В составе сборной СССР он стал победителем чемпионатов мира 1961, 1963, 1965 и 1967 годов. После завершения карьеры игрока он работал тренером, арбитром на матчах Высшей лиги и входил в инспекторский состав ФХМР.

Федерация выразила соболезнования семье и близким спортсмена.