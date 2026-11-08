Полицейские нашли погибших в доме устроившего стрельбу в Кракове

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Полицейские обнаружили тела мертвых людей в доме мужчины, устроившего стрельбу в центре Кракова. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск на экстренном совещании.

"Только что комендант полиции и министр передали мне информацию, что в доме нападавшего находятся неживые люди", – приводит РИА Новости слова Туска.

Он уточнил, что соответствующие данные были получены с помощью дрона.

Начальник польской полиции Марек Боронь отметил, что среди погибших в результате стрельбы – гражданин Великобритании и две женщины с польским гражданством.

В свою очередь, глава МВД Польши Марчин Кервиньский заявил журналистам, что стрелявший был сторонником ультраправой идеологии.

"Все говорит о том, что стрелявший исповедовал очень радикальные взгляды", – подчеркнул министр.

О произошедшей в центре Кракова стрельбе стало известно вечером 7 ноября. Выстрелы были произведены из проезжающего мимо автомобиля на улице Славковской.

В результате произошедшего шесть человек погибли, как минимум 12 – получили ранения. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал случившееся терактом.

Позже сообщалось, что мужчина, который устроил стрельбу, является гражданином Польши. Нападавший был одет по военному образцу и имел при себе несколько единиц оружия.

По информации СМИ, одним из пострадавших во время стрельбы является гражданин России. При этом состояние раненого пока не уточнялось.