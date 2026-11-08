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Полицейские нашли погибших в доме устроившего стрельбу в Кракове
Фото: ТАСС/AP/Beata Zawrzel
Полицейские обнаружили тела мертвых людей в доме мужчины, устроившего стрельбу в центре Кракова. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск на экстренном совещании.
"Только что комендант полиции и министр передали мне информацию, что в доме нападавшего находятся неживые люди", – приводит РИА Новости слова Туска.
Он уточнил, что соответствующие данные были получены с помощью дрона.
Начальник польской полиции Марек Боронь отметил, что среди погибших в результате стрельбы – гражданин Великобритании и две женщины с польским гражданством.
В свою очередь, глава МВД Польши Марчин Кервиньский заявил журналистам, что стрелявший был сторонником ультраправой идеологии.
"Все говорит о том, что стрелявший исповедовал очень радикальные взгляды", – подчеркнул министр.
О произошедшей в центре Кракова стрельбе стало известно вечером 7 ноября. Выстрелы были произведены из проезжающего мимо автомобиля на улице Славковской.
В результате произошедшего шесть человек погибли, как минимум 12 – получили ранения. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал случившееся терактом.
Позже сообщалось, что мужчина, который устроил стрельбу, является гражданином Польши. Нападавший был одет по военному образцу и имел при себе несколько единиц оружия.
По информации СМИ, одним из пострадавших во время стрельбы является гражданин России. При этом состояние раненого пока не уточнялось.