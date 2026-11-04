AP: три человека погибли при перестрелке в штате Вашингтон

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Три человека погибли в результате стрельбы в американском штате Вашингтон. Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на местные власти.

Как рассказал шериф округа Спокан Джон Ноуэлс, одного погибшего нашли в доме, а второго – во дворе. Погиб и сам подозреваемый. По данным агентства, помощники шерифа приехали к дому после того, как женщина сообщила соседу, что в нее выстрелил брат.

"Сотрудники спецподразделения и помощники шерифа подошли к дому, попытались взломать дверь и попали под обстрел", – приводит агентство слова Ноуэлса, сказанные им на пресс-конференции.

Другие правоохранители открыли ответный огонь и помогли перенести раненых коллег в безопасное место. Шериф уточнил, что двое сотрудников спецподразделения получили тяжелые ранения и сейчас находятся в больнице в критическом состоянии. Госпитализировали и женщину, ее ранения жизни не угрожают.

Имена погибших и подозреваемого власти пока не раскрывают. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее стрельба произошла в Ньюарке в американском штате Делавэр. Инцидент случился на пересечении улиц Мейн-стрит и Чоут-стрит недалеко от кампуса Университета Делавэра.

Университет разослал экстренное оповещение и призвал жителей избегать района происшествия. Сведений о пострадавших или задержанных не поступало.

