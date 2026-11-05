Суд арестовал жителя Фрязина, обвиняемого в покушении на убийство жены

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Суд заключил под стражу 50-летнего жителя Фрязина, обвиняемого в покушении на убийство супруги. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

Инцидент произошел 4 ноября в квартире на Октябрьской улице. По данным следователей, мужчина ударил супругу топором и начал душить после внезапно вспыхнувшей ссоры.

Свидетелем происходящего стал сын, который остановил отца. Женщину госпитализировали. Обвиняемый скрылся, но был оперативно задержан.

Ранее житель Тюменской области убил жену и попытался растворить ее тело в серной кислоте. Он намеренно выстрелил в нее из охотничьего ружья и вывез тело в лес возле села Бухтал. Мужчина поместил труп в бочку, залил кислотой и закопал.

