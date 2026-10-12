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12 октября, 14:49

Происшествия

Житель Самары 54 раза ударил женщину молотком и топориком из-за оскорбления

Фото: МАХ/"Прокуратура Самарской области"

В Самаре суд вынес приговор 55-летнему местному жителю, признанному виновным в убийстве 35-летней знакомой с особой жестокостью. Мужчина нанес ей не менее 54 ударов молотком и топориком, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, преступление произошло в феврале прошлого года. Мужчина выпивал алкоголь с потерпевшей у себя дома. Во время застолья между ними вспыхнул конфликт: хозяин счел одно из высказываний гостьи в свой адрес оскорблением и ударил ее по голове.

Когда женщина попыталась уйти, злоумышленник продолжил избиение. Потерпевшая упала и не смогла сопротивляться, после чего мужчина взялся за нож и топорик, нанося удары по голове и телу жертвы. От полученных травм женщина скончалась на месте.

С учетом позиции гособвинителя суд приговорил нападавшего к 18 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Дополнительно ему назначено 1,5 года ограничения свободы.

Ранее 49-летний мужчина в Великом Новгороде убил своего 84-летнего соседа по больничной палате по приказу "голосов в голове". Сначала злоумышленник распылил в лицо потерпевшему газовый баллончик, а затем ударил ножом. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

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