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Умер пианист и дирижер Константин Лифшиц, ему было 49 лет. Об этом сообщил музыкальный критик и журналист Алексей Мунипов в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Константин Лифшиц родился в 1976 году в Харькове. Выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных и Берлинского университета искусств. В 1990 году Лифшиц стал стипендиатом программы "Новые имена" и дебютировал в Лондоне, после чего начал гастролировать по Европе, Северной Америке и Японии.

Впоследствии музыкант выступал с оркестрами, среди которых Нью-Йоркский филармонический, Чикагский симфонический и Российский национальный оркестры. Репертуар Лифшица насчитывал более 800 произведений – от сочинений эпохи барокко до музыки Дьердя Лигети и других современных композиторов.

Широкую известность ему принесли программы-марафоны, в рамках которых он исполнял полные циклы сочинений Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта, Людвига ван Бетховена, Франца Шуберта, Фридерика Шопена, Клода Дебюсси и Дмитрия Шостаковича. За карьеру Лифшиц записал более 20 альбомов, а запись "Гольдберг-вариаций" 1995 года была номинирована на премию "Грэмми".