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Семь стран Европейского союза (ЕС), выступающих за ограничение расходов, отказались от участия в консультациях по бюджету объединения на 2028–2034 годы, которые председатель Европейского совета Антониу Кошта решил провести в небольших группах. Об этом сообщает газета Politico.

Саммит завершился после полуночи, и договориться лидерам не удалось. Разногласия оказались настолько серьезными, что участников отправили в свои государства, а не оставили на запланированный второй день переговоров.

По данным издания, в течение дня лидеры работали в группах, разделившись на два лагеря: семь государств, настаивающих на сокращении бюджета, и 17 стран, которые добиваются увеличения расходов. Сам формат малых групп вызвал вопросы у части делегаций.

"Никто не объяснил, зачем мы встречаемся в этих группах и как они должны работать", – заявил один из дипломатов.

Еще один участник процесса назвал происходящее "странным", отметив, что Кошта не предложил никаких альтернативных вариантов. Третий собеседник издания, представляющий одну из семи стран, обвинил председателя Евросовета в попытке "разделить" участников.

Ранее сообщалось, что французские власти разочарованы новым проектом европейского бюджета. Он предполагает сокращение расходов на социально-экономическое развитие европейских регионов, образование и ряд других сфер, при этом 100 миллиардов евро для Украины сохраняются.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш также назвал проект бюджета Евросоюза абсолютно неприемлемым для страны. По его словам, в рамках проекта председательствующей в ЕС Ирландии Чехии предлагают сократить поступления из бюджета сообщества на 7,5 миллиарда крон – около 300 миллионов евро.