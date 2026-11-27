Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Чечевица, орехи и цельнозерновые продукты помогут не растерять энергию в предпраздничные дни тем, кто будет соблюдать Рождественский пост. Об этом Москве 24 рассказала член Общественной палаты РФ, президент Федерации специалистов превентивной медицины и питания Ирина Писарева.

28 ноября у православных христиан начнется Рождественский пост, который продлится до 6 января 2027 года. Врач напомнила, что те, кто будет его соблюдать, должны особенно внимательно следить за питанием: оно должно оставаться полноценным и сбалансированным.

"Этот пост приходится на период, когда организм испытывает повышенную нагрузку. Световой день сокращается, а усталость накапливается, в том числе из-за того, что увеличивается количество дел перед Новым годом", – отметила врач.

При этом важно избегать самой большой и распространенной ошибки постящихся – замены животного белка хлебом, макаронами, картофелем и сладостями. В противном случае избыток рафинированных углеводов будет провоцировать резкий скачок уровня глюкозы, что сделает человека сонливым и усилит чувство голода.





Ирина Писарева член Общественной палаты РФ, президент Федерации специалистов превентивной медицины и питания Главной поддержкой в этот период станут бобовые: чечевица, фасоль, нут, тофу. Они должны быть в рационе каждый день как хороший источник белка. Кроме того, обязательно надо включить в меню орехи и семена, которые дадут энергию и снабдят организм растительными жирами. При этом основными поставщиками в организм углеводов должны стать цельнозерновые крупы.

В дни, когда разрешена рыба, лучше отдавать предпочтение сортам, богатым омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами, которые важны для работы иммунной и нервной систем.

"Что касается новогоднего стола, то сейчас существует огромное количество рецептов постных, но одновременно вкусных и сбалансированных блюд. Например, в качестве горячего можно приготовить стейки из цветной капусты со специями, которые легко и быстро запекаются в духовке", – отметила Писарева.

Также стоит приготовить салат из вареной свеклы, авокадо и кедровых орехов. Его можно заправить растительным маслом с лимонным соком и посыпать зеленью.





Ирина Писарева член Общественной палаты РФ, президент Федерации специалистов превентивной медицины и питания На десерт советую запечь грушу с хумусом из нута, грецкими орехами и зернами граната. Ингредиенты надо красиво выложить на противне и запекать все в духовке или аэрогриле 15–20 минут. Чтобы блюдо было более сладким, можно добавить немного меда или сиропа топинамбура.

При этом диетолог предупредила, что пациентам с хроническими заболеваниями, беременным, кормящим и детям необходимо индивидуально подходить к подобной резкой смене питания и учитывать рекомендации врача.

Ранее заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова посоветовала осенью и зимой чаще добавлять в еду пряности, так как они способны запускать так называемый термогенез – процесс выработки тепла в теле. Среди самых полезных приправ выделяют куркуму, обладающую противовоспалительным эффектом.

