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Греческая полиция расследует дело о сексуальной эксплуатации девочки, в рамках которого задержаны семь человек – среди них оба ее родителя. Об этом сообщает CNN Greece.

Как пишут местные СМИ, систематическое насилие над ребенком началось, когда ему было восемь лет. Девочка рассказала об этом человеку из своего окружения, который и обратился в полицию.

По версии следствия, мать школьницы организовывала ее встречи с мужчинами старшего возраста. Еще один фигурант, предположительно, занимался перевозкой девочки. Потерпевшая указала конкретные дома, которые была вынуждена посещать против своей воли.

Помимо родителей, под стражу заключили пятерых мужчин, подозреваемых в причастности к делу в качестве сутенеров и клиентов. Всего выдано 15 ордеров на арест, семь из них уже исполнены. Еще одного подозреваемого разыскивают.

Всем фигурантам предъявлены обвинения в совершении особо тяжких преступлений. Степень вины каждого предстоит установить суду. Девочку изъяли из семьи, сейчас ее безопасность обеспечивают профильные органы.

Ранее суд по тяжким уголовным делам азиатской части Стамбула назначил 44-летней жительнице района Санджактепе 30 лет лишения свободы. Ее признали виновной в том, что она принуждала дочь к проституции с шестилетнего возраста. По данным СМИ, женщина за деньги организовывала встречи девочки 2011 года рождения с четырьмя мужчинами в их квартирах. Экспертам ребенок рассказал о пережитом сексуальном насилии.

