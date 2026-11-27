Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

Ограничения на движение в центре Москвы сняты. Проехать вновь можно по внутренней стороне Садового кольца в районе улицы Крымский Вал и внутренней стороне МКАД, 44-й километр, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Кроме того, движение открыто на съезде с внешней стороны МКАД, 45-й километр, на Киевское шоссе и на съезде с проспекта Вернадского на Ленинский проспект.

Также водителям вновь доступен проезд по Большому Каменному мосту, по съезду с Кремлевской набережной на Боровицкую площадь и по съездам с Третьего транспортного кольца на Ленинский проспект.

При этом ожидается, что 27 ноября вечерний час пик в Москве начнется раньше обычного из-за сокращенного рабочего дня. С 16:00 движение станет интенсивнее в центре столицы, на Садовом и Третьем транспортном кольцах, МКАД и вылетных магистралях в направлении области.

