Фото: телеграм-канал "Росгвардия"

Рэпер Macan (Андрей Косолапов – Прим. ред.) за год срочной службы в Росгвардии получит около 27 тысяч рублей. Примерно столько артист зарабатывает за пару секунд выступления на сцене, сообщает канал Mash в МАХ.

Большую часть службы музыкант, как и другие срочники, получал по 2 086 рублей в месяц без учета надбавок. Недавно денежное довольствие проиндексировали до 2 758 рублей.

Как рассказали сослуживцы Macan, в начале года он часто бывал в ансамбле воинской части, а позднее участвовал в концертах Росгвардии. В частности, рэпер выступал перед офицерами и поздравлял женщин с 8 Марта.

В части артиста также видели в наряде помощником дежурного по парку и на утренних пробежках, на которые он регулярно выходил около шести утра. Для общего спортзала Косолапов приобрел новые тренажеры, а сам принял участие в боксерском турнире ОДОН. Несколько недель музыкант провел в госпитале. По информации СМИ, причиной могла стать пневмония.

При этом условия службы рэпера, по данным канала, отличались от тех, в которых находились другие срочники. Ему разрешили пользоваться телефоном без ограничений, тогда как остальным военнослужащим – только по выходным. Питание, форму и медицинскую помощь обеспечивает государство. Если сравнивать с ценами в любимой кальянной артиста, годового довольствия ему хватит примерно на пять кальянов.

Рэпер отправился на срочную службу 28 ноября 2025 года в отдельную дивизию оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского. Призыву предшествовали слухи об уклонении. СМИ писали, что артист находился за границей и проигнорировал шесть повесток, однако музыкант опроверг эти сообщения.

В Росгвардии заявили, что исполнитель проходит курс молодого бойца и служит на общих основаниях, опровергнув информацию о привилегиях с телефоном и отдельным сопровождающим. Во время службы Macan выступил в Кремле на концерте к 10-летию ведомства.

На первый концерт музыканта после дембеля уже распродано более 80% билетов. Выступление запланировано на 1 декабря в Смоленске.