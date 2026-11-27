Фото: Москва 24/Лидия Широнина​

Атмосферное давление в Москве в выходные, 28 и 29 ноября, вырастет до 769 миллиметров ртутного столба, что выше нормы для этого времени года, рассказала РИА Новости главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

В субботу давление составит 764 миллиметра ртутного столба, в воскресенье – 769. По словам синоптика, это выше нормы на 16–21 единицу.

Позднякова уточнила, что в ноябре и декабре средний показатель для столицы держится около 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что в начале декабря температура воздуха в Москве может опуститься до минус 10 градусов. В первый день месяца ожидается от минус 1 до минус 6 градусов. В регионе сформировался блокирующий антициклон.

