Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/ler_chek

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, находится на лечении в пекинской клинике Beijing GoBroad Hospital, применяющей инновационные подходы к терапии онкозаболеваний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В самой больнице агентству не подтвердили и не опровергли информацию о пациенте по фамилии Чекалина. Однако отметили, что сейчас в клинике лечатся несколько человек из России.

Среди направлений работы Beijing GoBroad Hospital – солидные опухоли, онкогематологические заболевания и нейронауки. В клинике применяют современные методы лечения, включая CAR-T-клеточную терапию.

Сама блогер ранее рассказала, что отправилась на лечение в Китай из-за клеточной терапии – ее болезнь начала прогрессировать, а химиотерапия не дала результата. Она также сообщила о метастазах в головном мозге.

В 2024 году Лерчек и ее бывший муж Артем Чекалин стали фигурантами дела о создании преступного сообщества и легализации средств, полученных незаконным путем. Чекалина приговорили к 7 годам заключения.

При этом дело в отношении Лерчек приостановили из-за диагностированного у нее онкологического заболевания, но позже процесс возобновили. Суд назначил ей условное наказание и штраф в 763,5 миллиона рублей.

В середине ноября Владимир Путин помиловал блогера, после чего она смогла вылететь в КНР. Ее лечение оплатил благотворительный фонд "Русский Крест".