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Сведений о россиянах, пострадавших при столкновении пассажирского парома с плавучим доком в Гонконге, не поступало. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генконсульство РФ в Гонконге и Макао.

В диппредставительстве добавили, что внимательно следят за ситуацией и находятся на связи с полицией Гонконга. По данным полиции Гонконга, при столкновении пострадали не менее 22 человек, несколько из них находятся в тяжелом состоянии. На борту парома были 40 пассажиров и 20 членов экипажа.

У пострадавших зафиксированы травмы головы, рук и плеч, у некоторых имеются переломы. Среди раненых – 7 женщин и 15 мужчин, в числе пострадавших есть туристы.

Ранее один человек погиб в результате крушения контейнеровоза под флагом Панамы у западного побережья Кубы. Судно потерпело крушение у берегов провинции Артемиса. Спасателям пока удалось обнаружить 13 членов экипажа. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь и обеспечивают всем необходимым.