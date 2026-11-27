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Умер актер Владимир Мельников, известный по ролям в сериалах "Глухарь" и "Склифосовский". Ему было 62 года, сообщает ТАСС со ссылкой на окружение артиста.

Уточняется, что Мельников умер 26 ноября. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Владимир Мельников закончил Российский институт театрального искусства (ГИТИС) в 1986 году. В театральной биографии артиста – Симферопольский театр драмы и музыкальной комедии, а также Московский драматический театр на Перовской. С 2013 года Мельников выступал в составе труппы Русского духовного театра "Глас".

Кино- и телевизионная карьера Мельникова началась в конце 1970-х годов. В список его экранных работ входят популярные фильмы и сериалы, в том числе "Глухарь", "Склифосовский", "Лесник", "Час Волкова", "Осиное гнездо", "Раскол", "Кодекс чести" и "След".

