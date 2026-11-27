Фото: Москва 24/Роман Васильев

Телеведущий Николай Дроздов сломал пять ребер, упав с велотренажера при попытке установить личный рекорд. Об этом сообщает Mash.

По информации издания, это произошло на даче ведущего в сентябре. Дроздова госпитализировали, и месяц он провел в больнице. Сейчас телеведущий находится дома и постепенно восстанавливается.

По данным СМИ, пока Дроздов передвигается с двумя палочками и дважды в неделю занимается на специальных тренажерах. За восстановлением следит его жена. По рекомендации врачей ведущий также отказался от многолетнего веганства – больше 40 лет он не ел мясо.

В 2023 году Дроздов уже попадал в больницу с переломами восьми ребер после падения на льду.

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