Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Артист Никита Джигурда снова попал в реанимацию после перенесенного инфаркта. Об этом его супруга, экс-фигуристка Марина Анисина сообщила в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

"Здоровья тебе, Никитос! Вчера Никиту перевели в палату, а сегодня опять в реанимацию. Люблю тебя. Молимся", – написала его жена.

О госпитализации Джигурды стало известно 23 ноября. Тогда артиста доставили в реанимацию Боткинской больницы с обширным инфарктом передней стенки сердца, после чего ему провели стентирование.

Позднее Анисина сообщила о переводе актера из реанимации в обычную палату, его состояние оценивалось как стабильное. Сам Джигурда передал слова врачей, назвавших чудом то, что он остался жив.

