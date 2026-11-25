25 ноября, 14:49Шоу-бизнес
Джигурда повторно попал в реанимацию
Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова
Артист Никита Джигурда снова попал в реанимацию после перенесенного инфаркта. Об этом его супруга, экс-фигуристка Марина Анисина сообщила в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).
"Здоровья тебе, Никитос! Вчера Никиту перевели в палату, а сегодня опять в реанимацию. Люблю тебя. Молимся", – написала его жена.
О госпитализации Джигурды стало известно 23 ноября. Тогда артиста доставили в реанимацию Боткинской больницы с обширным инфарктом передней стенки сердца, после чего ему провели стентирование.
Позднее Анисина сообщила о переводе актера из реанимации в обычную палату, его состояние оценивалось как стабильное. Сам Джигурда передал слова врачей, назвавших чудом то, что он остался жив.
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