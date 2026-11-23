Актера Никиту Джигурду экстренно госпитализировали с инфарктом. Новость подтвердила его супруга, фигуристка Марина Анисина. Подробности – в материале Москвы 24.

"Три ночи подряд он не мог уснуть"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Актер Никита Джигурда оказался в реанимации с инфарктом 23 ноября. Его супруга, фигуристка Марина Анисина рассказала журналистам, что мужа госпитализировали в 09:30. Она также отметила в беседе с изданием Super, что утром супруг почувствовал себя плохо, у него поднялось давление, однако он не хотел вызывать скорую, но Марина настояла.

По данным телеграм-канала Mash, у актера произошла закупорка артерии сердца, сердечная мышца испытывала острое кислородное голодание. Кроме того, журналисты сообщили, что Джигурде могло стать плохо после первой в жизни игры в падел в Екатеринбурге. Он ездил туда недавно, после чего столкнулся с проблемами со здоровьем. По информации журналистов, у Никиты и раньше была гипертония, а после физической нагрузки давление начало подскакивать до 230.

"Три ночи подряд он не мог уснуть, препараты не помогали привести показатели в норму", – уточнили журналисты со ссылкой на источник.

В свою очередь, балерина Анастасия Волочкова в разговоре с "Лентой.ру" заявила, что недавно общалась с актером и он не жаловался на здоровье, был бодр и весел.

"Мы недавно общались, все было хорошо, он вообще такой боевой человек. Удивительно, что такое произошло. Я сейчас поеду на съемку и позвоню главному врачу Боткинской больницы", – поделилась Волочкова.

Позже Анастасия рассказала в своих соцсетях, что получила информацию от врачей о состоянии Джигурды. По ее данным, актеру установили стент, он находится в сознании.

"Никита мой друг с 1998 года. И мой сосед. Частый гость в моем доме. Но сейчас не время говорить о дружбе и рассказывать истории. Сейчас лучше помолиться о его состоянии здоровья", – отметила балерина.

"Чудо, что живой"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/instadzhigurda

Позже сам актер вышел на связь с подписчиками в своих соцсетях и опубликовал видео из палаты.





Никита Джигурда актер Врачи: чудо, что живой. Перед операцией выкладываю это видео. Оно убыстрено по темпу, так как я говорю медленно, а надо вложиться в 3 минуты. Я пережил инфаркт на ногах, не разрешая Анисиной вызывать скорую помощь. В итоге, когда я стал задыхаться, Маринка вызвала скорую, которая привела меня в чувство и сделала ЭКГ, которая подтвердила обширный инфаркт передней стенки сердца. <...> Чему быть – того не миновать. Но вроде уходить в мир иной еще рано, раз без врачебной помощи мне дали пережить инфаркт и не уйти...

65-летний актер ведет активный образ жизни. Он регулярно публиковал контент в соцсетях, участвовал в телевизионных шоу, а также готовился к выходу новой песни, релиз которой запланирован на 6 декабря.

Помимо этого, летом Джигурда судился с индивидуальными предпринимателями, которые продавали товары с его изображением на одном из маркетплейсов. В ассортименте значились картонные и тканевые маски с изображением артиста. Джигурда подал в суд, который вынес решение в его пользу и запретил продажу продукции. Кроме того, с двух предпринимателей взыскали по 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу актера.

Эпатаж и провокация

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Джигурда родился в Киеве в 1961 году. По окончании школы он поступил в Киевский институт физической культуры, был кандидатом в мастера спорта и членом сборной по гребле на каноэ. Однако в вузе не доучился, покинув его после первого курса, чтобы поступить в Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина в Москве. Его окончил в 1987-м.

В кино он дебютировал в 1986-м сразу в главной роли в фильме "Раненые камни". В 1993-м он выступил уже в качестве режиссера и соавтора сценария ленты "Супермен поневоле, или Эротический мутант", где также сыграл центральную роль и исполнил песни собственного сочинения. Популярность ему принесла трилогия "Любить по-русски".

Кроме того, Джигурда создал узнаваемый публичный образ, неотъемлемой частью которого является хриплый тембр, резкие интонации, а также нарочито экспрессивная подача речи.