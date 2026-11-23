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Врачи Мытищинской городской больницы спасли пациентку, в слизистой кишечника которой застряло украшение для пирсинга. Об этом говорится на сайте министерства здравоохранения Московской области.

Пациентка пришла в приемное отделение городской больницы с жалобами на дискомфорт в желудочно-кишечном тракте. Во время сбора анамнеза выяснилось, что она по неосторожности проглотила металлическую деталь пирсинга.

Согласно результатам обследования, инородное тело находилось на выходе из желудка – в просвете луковицы двенадцатиперстной кишки.

"Основная опасность заключалась в том, что острый конец крепления украшения застрял в слизистой оболочке. Врачебным консилиумом было принято решение о проведении экстренного вмешательства", – добавили в ведомстве.

Заведующий отделением эндоскопии Сулейман Ахмедов подчеркнул, что луковица двенадцатиперстной кишки является анатомически узким местом, а заостренный металлический предмет создавал там критический риск перфорации.

"Это осложнение неминуемо привело бы к выходу содержимого кишечника в брюшную полость, развитию острого медиастинита или перитонита – состояний, угрожающих жизни", – уточнил он.

Врачи извлекли инородное тело эндоскопическим методом. Операция прошла успешно, без осложнений. Женщину уже выписали, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее врачи Мытищинской городской больницы спасли от удушья девочку, проглотившую монету: инородное тело достали из пищевода. Ребенка доставили в приемное отделение медучреждения с непрерывным плачем и обильным слюнотечением. Как отметила мать девочки, во время игры она могла случайно проглотить монету номиналом 10 рублей.

Диагностика подтвердила опасения: на рентгеновском снимке зафиксировали металлический диск в устье пищевода. Медики решили провести экстренную эзофагоскопию – детальный осмотр пищевода специальным прибором.