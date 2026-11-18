Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Московской области врачи впервые в России провели операцию на головном мозге еще не родившегося ребенка с гидроцефалией, используя ультразвуковую навигацию. Об этом говорится на сайте министерства здравоохранения области.

Беременную пациентку на сроке 17 недель перевели в Московский областной научно-исследовательский институт (НИИ) акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского из другой медицинской организации. Возникли подозрения, что у плода может быть врожденный порок – гидроцефалия, при которой в головном мозге накапливается избыток спинномозговой жидкости.

В ведомстве отметили, что жидкость продолжала скапливаться в головном мозге, поэтому врачи предложили провести операцию еще до рождения ребенка. Когда срок женщины достиг 24 недель и были проведены дополнительные обследования, мультидисциплинарная бригада провела операцию.

Как уточнил директор института Роман Шмаков, с помощью ультразвуковой навигации удалось провести операцию открытым способом. Она помогла медикам выбрать безопасную точку входа, не задев плаценту и сосуды пуповины.

Затем женщине сделали кесарево сечение. Новорожденного, которому требовалось особое выхаживание, поместили в инкубатор для наблюдения и лечения. После этого провели второй этап – установили трубку, которая предназначена для отвода лишней спинномозговой жидкости из желудочков мозга в подкожное пространство головы, откуда она постепенно всасывается.

Шмаков подчеркнул, что внутриутробная операция и вмешательство после рождения стали частями одного плана лечения, благодаря которому удалось остановить прогрессирование гидроцефалии. Контрольное обследование показало, что заболевание не развивается. Ребенку предстоит регулярно наблюдаться у нейрохирурга.

Ранее в Новосибирской области хирурги удалили из мозга семилетнего ребенка каверному размером с крупный мандарин. Первоклассника в течение года мучили головные боли. Обследование выявило сосудистую аномалию размером около 3 сантиметров.

Аномалии такого размера у детей встречаются крайне редко. Операция, которую провели новосибирские специалисты, стала 54-й в мире.