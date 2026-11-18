Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Работодателям следует лояльнее относиться к опозданиям сотрудников в снегопад, а также рассмотреть гибкий график и дистанционный формат в период непогоды. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил депутат Госдумы Георгий Камнев.

По словам парламентария, в этом вопросе нельзя игнорировать объективные внешние факторы, хотя бизнесу важна стабильность процессов. Он добавил, что человек может добираться на работу на двух автобусах и метро, и в таком случае гарантировать ту же пунктуальность, что и в обычную погоду, нельзя.

Депутат подчеркнул, что в ряде отраслей можно прибегнуть к дистанционному или гибкому формату работы в период непогоды, но главное, чтобы это было прозрачным и не становилось поводом для злоупотреблений.

"Лояльность должна быть взаимной – не подводи. Опаздываешь – предупреди работодателя. И конечно, параллельно нужно усиливать работу коммунальных служб и перевозчиков, чтобы город быстрее и максимально безболезненно справлялся с последствиями снегопада", – уточнил Каменев.

Парламентарий добавил, что, когда выпадает первый снег, происходит резкое ухудшение ситуации на дорогах, так как не все успевают сменить резину, в транспорте увеличивается количество людей, а на проезжей части образуются пробки и заторы.

"В Москве в метро на части станций рано утром вагоны штурмом берутся, потому что пассажиров в разы больше из-за пересевших на общественный транспорт автомобилистов, и попасть внутрь в толпе удается далеко не с первого раза, то еще испытание. То есть людям становится гораздо сложнее – особенно в крупных городах – добираться до работы вовремя", – заключил он.

Ранее синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин рассказал, что снегопад, начавшийся в столице утром 18 ноября, сменится дождем в конце недели. Он подчеркнул, что 18 ноября снег будет идти весь день. Во второй половине дня несколько ослабнет, но к вечеру вновь усилится. Снег начнет переходить в смешанную фазу лишь в ночь на 19 ноября.