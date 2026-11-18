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Прокуратура Москвы запустила процедуру уголовного преследования ведущего телеканала "Дождь" (СМИ признано иностранным агентом, также структура канала является нежелательной организацией в РФ) Михаила Шевелева (внесен в реестр иноагентов в РФ) за участие в работе иностранной организации, которую в России признали нежелательной. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее Шевелева уже наказывали в административном порядке по статье 20.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ). Тогда речь шла об участии в деятельности иностранной неправительственной организации.

По версии надзорного ведомства, он понимал, что работу иностранной неправительственной организации "Дождь" признали нежелательной в РФ. Однако, находясь за границей, мужчина продолжил умышленно совершать действия, направленные на достижение целей этой организации и поддержание ее функционирования.

Собранные материалы направили в следственный орган. Там решат, начинать ли уголовное преследование Шевелева по части 1 статьи 284.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) – "Об участии в деятельности иностранной организации, признанной нежелательной в России". Ход рассмотрения материалов находится на контроле прокуратуры.

До этого стало известно, что уехавшему из России спортивному комментатору Александру Шмурнову (признан в РФ иноагентом) грозит уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Согласно документам, его дважды в течение этого года штрафовали за нарушение закона об иноагентах. Журналисту в случае возбуждения дела может грозить лишение свободы на срок до 2 лет.

