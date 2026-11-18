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Гирлянда с резким химическим запахом при нагревании будет отравлять воздух в доме. Об этом "Ленте.ру" сообщили эксперты Роскачества.

"От гирлянды не должно исходить резкого химического запаха. Наличие запаха говорит о низком качестве ПВХ. <...> Вилка также должна быть из качественного материала, стандартной формы, прочной и целой в местах соединения с проводами", – рассказали специалисты.

Внутренние и уличные гирлянды различаются степенью защиты от влаги и пыли. На упаковке ее обозначают буквами IP и двумя цифрами: первая показывает защиту от пыли, вторая – от влаги. Для помещений подходит степень защиты IP 20, для улицы под навесом, где блок питания и вилка не контактируют с осадками, – IP 44. Круглогодично использовать гирлянду при любых погодных условиях позволяет степень защиты IP 65.

В Роскачестве напомнили, что за состоянием кабеля наружных световых гирлянд нужно следить постоянно. Специалисты предостерегают: если вода проникнет внутрь деталей, это грозит коротким замыканием, поражением электричеством и возгоранием.

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