Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Специальные комнаты без связи для проведения экзаменов и зачетов надо создать в вузах, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на заседании Общественного совета при ведомстве.

По его словам, для этого не требуется получать разрешения от Федеральной службы по техническому и экспортному контролю или от комиссии по радиочастотам.

Музаев отметил, что большинство студентов при сдаче экзаменов используют всевозможные устройства для списывания и прибегают к помощи искусственного интеллекта. Такие случаи, как подчеркнул глава Рособрнадзора, необходимо пресекать.

Ранее Музаев рассказал, что Рособрнадзор проводит эксперимент по проверке домашних заданий и контрольных работ с применением ИИ. Глава ведомства подчеркнул, что технологии не заменят педагога при выставлении окончательной оценки. Он добавил, что позиция Рособрнадзора по этому поводу остается неизменной.

До этого репетитор по физике Азат Адеев сообщил, что нейросети не смогут полностью заменить преподавателя при подготовке к ОГЭ, однако могут стать полезным помощником для отработки первой части экзамена. По словам эксперта, в простых типовых задачах из первой части ОГЭ нейросети практически не ошибаются.