Фото: 123RF.com/pugunsj

Российские пранкеры Вован и Лексус (настоящие имена – Владимир Кузнецов и Алексей Столяров соответственно) позвонили руководству американской компании OpenAI и узнали, что компания-разработчик ChatGPT планирует расширить военное сотрудничество с Украиной. Об этом мужчины рассказали РИА Новости.

Сначала пранкеры связались с высокопоставленным украинским чиновником в Сан-Франциско, представившись главой Службы внешней разведки (СВР) Украины Рустемом Умеровым. Выяснилось, что тот уже некоторое время пытался наладить контакты с OpenAI через украинскую диаспору в Калифорнии.

В частности, он поддерживал связь с руководителем направления политики нацбезопасности OpenAI Сашей Бейкер. Она, по словам Вована и Лексуса, сохраняла тесные контакты с Украиной еще со времен работы в американском Минобороны.

"Украинский чиновник организовал разговор с OpenAI специально для того, чтобы Умеров убедил руководство компании предоставить Украине доступ не только к стандартным гражданским технологиям, но и к передовым моделям искусственного интеллекта (frontier AI), а также технологиям ИИ, предназначенным для военного применения", – сказали собеседники агентства.

Пранкеры подчеркнули, что компания, которая учит ИИ отличать правду от обмана, оказалась уязвима перед умением убедительно представиться другим человеком. Они добавили, что остались довольны беседой с руководством OpenAI и особенно тем, что компания показала внутренние споры: предоставлять ли военный ИИ Украине. Они выразили надежду, что после этого "агрессивный пыл" в OpenAI поумерится.

Вован и Лексус добавили, что OpenAI официально подтвердила розыгрыш и начала расследование. Они рекомендовали компании заняться собственным руководством, которое поддается на такие уловки.

Ранее пранкеры опровергли свою связь с российскими спецслужбами. По их словам, они работают самостоятельно на свой страх и риск. Если бы они действительно работали со спецслужбами, то пранки показывали "нескоро" из-за тишины и множества согласований, пояснили Кузнецов и Столяров.