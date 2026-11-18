Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

Замену деформационных швов выполнили на 11 мостовых сооружениях Москвы, а на еще одном объекте работы продолжаются. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, швы заменили на шести путепроводах МКАД, эстакадах на Серебрянической набережной и на пересечении Варшавского шоссе и Балаклавского проспекта, а также на автодорожных мостах через реку Ликову на Боровском шоссе, через реку Грачевку на МКАД и Строгинском мосту.

В настоящее время специалисты комплекса городского хозяйства работают на Лужнецком мосту. До конца 2026 года такие конструкции обновят на 12 объектах, а общая протяженность замены превысит 1 тысячу погонных метров, уточнил заммэра.

В ходе работ сначала демонтируют старые швы, затем специалисты устанавливают новые конструкции, а на заключительном этапе армируют и бетонируют переходные зоны. Бирюков подчеркнул, что на время проведения ремонта мосты не закрываются для движения автотранспорта. Для этого лишь вводятся временные перекрытия по одной полосе.

Обновлять швы приходится регулярно: из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха металлические конструкции разрушаются. В результате на дорожном полотне образуется небольшой порог, при пересечении которого водитель чувствует удар. Поэтому ежегодная замена деформационных швов повышает безопасность дорожного движения и делает поездки более комфортными.

Ранее стало известно, что с начала года в столице заменили свыше 2,1 тысячи квадратных метров шумозащитных экранов. Эти сооружения являются важной частью инфраструктуры города – они уменьшают шум от дорог возле остановок, парков и жилых домов.

При замене экранов специалисты соблюдают единую стилистику. В городе устанавливают панели серого цвета и единого размера – это упрощает ремонт и уменьшает расходы на обслуживание.

