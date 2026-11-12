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Новости

12 ноября, 10:01

Город

Более 2,1 тыс "квадратов" шумозащитных экранов обновили в Москве с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Свыше 2,1 тысячи квадратных метров шумозащитных экранов заменили в Москве с начала года. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Вице-мэр отметил, что эти сооружения являются важной частью инфраструктуры города. Они уменьшают шум от дорог возле остановок, парков и жилых домов. Конструкции обновили в том числе на участках МКАД и Третьего транспортного кольца (ТТК), Ленинградском, Варшавском, Можайском шоссе и других магистралях.

При замене экранов специалисты соблюдают единую стилистику. В городе устанавливают панели серого цвета и единого размера – это упрощает ремонт и уменьшает расходы на обслуживание.

Высоту ограждения подбирают с учетом уровня звукового воздействия. Принимаются во внимание расстояние до жилых домов, рельеф местности и загруженность дороги. Например, на участках вдоль МКАД высота конструкций достигает около 8 метров. Состояние экранов постоянно контролируется – их очищают и при необходимости проводят ремонт.

Ранее сообщалось, что в Москве перед зимой промыли свыше 2 тысяч инженерных сооружений. Это тоннели, мосты, набережные, пешеходные переходы, причалы, памятники и фонтаны. Специалисты работали бригадами и использовали специальную технику, а также ремонтировали объекты, если это было необходимо.

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