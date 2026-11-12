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12 ноября, 09:34

Политика

Посол РФ обвинил Канаду в трусости из-за отказа в визах российским хоккеистам

Фото: depositphotos/selensergen​

Канадские власти отказались допустить российских хоккеистов к участию в молодежном чемпионате мира, поскольку испугались честного соперничества. Об этом заявил ТАСС посол России в Канаде Олег Степанов.

Дипломат назвал решение ожидаемым и связал его с отношением премьер-министра Марка Карни к России. По его словам, Оттава таким образом вредит собственной стране и ее спортивной репутации, а также демонстрирует неуважение к праву.

Степанов добавил, что многие жители Канады могут не поддерживать позицию властей.

В конце октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к международным соревнованиям, отменив пять резолюций организации.

Несколько национальных хоккейных федераций в ответ объявили бойкот. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию тупиковой и отметил, что пока никто не знает, как действовать дальше.

Позднее правительство Канады отказалось выдавать визы российским хоккеистам для участия в молодежном чемпионате мира, запрет коснется даже обладателей действующих виз, а выступать под нейтральным флагом им также не разрешат. Турнир пройдет в Канаде с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года.

Канада отказала российским хоккеистам в визах для молодежного ЧМ

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