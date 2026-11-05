Медведев заявил, что не разделяет восторга по поводу решения CAS по хоккею

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Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по хоккею, заявив, что не испытывает радости по этому поводу. Соответствующий пост политик опубликовал в своем канале в мессенджере МАХ.

По его словам, при нынешнем отношении к России со стороны Канады и других стран участие отечественных спортсменов в отдельных международных соревнованиях может обернуться "сплошной нервотрепкой".

Политик отметил, что российские хоккеисты соскучились по крупным турнирам, а спортивная карьера недолговечна. При этом он считает, что нужно подождать с возвращением в мировой спорт.

"Можно, конечно, терпеть и дальше подобное издевательство, но приятнее было бы все-таки смачно плюнуть в русофобское рыло урода (премьер-министра Канады Марка. – Прим. ред.) Карни и ему подобных", – написал Медведев.

Он также заявил, что считает более правильным дождаться коренного изменения ситуации, при котором противники России сами будут просить о ее возвращении в профессиональный спорт. Зампред выразил уверенность, что такое время наступит скоро.

В качестве одного из аргументов он упомянул финансовые трудности международных спортивных федераций и организаторов крупных соревнований, а также допустил, что CAS может наложить миллиардный штраф на Международную федерацию хоккея за неисполнение решения суда.

"А уровень Олимпиады в Сочи и чемпионата мира по футболу хорошо знают и наши враги, включая отдельных канадских и прочих чешских дегенератов. Они-то способны только на разные мерзости типа открытия Олимпиады в Париже", – добавил Медведев.

Ранее CAS обязал Международную федерацию хоккея допустить российские сборные к международным соревнованиям, отменив 5 резолюций совета организации. Однако в IIHF заявили, что не согласны с вердиктом и намерены оценить порядок его исполнения.

При этом Карни сообщил, что российским и белорусским спортсменам не будут выдавать визы для участия в турнирах на территории страны.

