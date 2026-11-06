Трамп встретился с главой РФПИ Дмитриевым

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Американский лидер Дональд Трамп встретился со спецпредставителем президента РФ, главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. Об этом он рассказал журналистам в Белом доме.

При этом он отказался раскрывать детали разговора.

"Я не могу сказать вам, что мы обсуждали", – отметил президент США.

Вместе с тем Трамп выразил уверенность, что Москва и Вашингтон близки к заключению соглашения, которое затронет не только украинское урегулирование, но и вопросы безопасности в Европе в целом.

"Говорю вам: будет соглашение. Будет крупное соглашение, и оно будет затрагивать больше, чем Украину. Это будет очень крупная договоренность", – заверил глава Белого дома.

Кроме того, Трамп пообещал рассмотреть закон, который фактически запрещает поставки российского дизельного топлива в Соединенные Штаты. Американский лидер назвал эту инициативу "плохой".

5 ноября Дмитриев также встретился в Белом доме с первой леди США Меланией Трамп. Российский дипломат поблагодарил от лица Владимира Путина супругу американского президента за содействие в прекращении огня в Алешках Херсонской области.

Ранее Трамп уже заявлял, что Россия и Украина приблизились к готовности заключить соглашение об урегулировании конфликта. Американский президент испытывает оптимизм относительно продвижения российско-украинских мирных переговоров.