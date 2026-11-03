Мединский возглавит российскую делегацию на переговорах по Украине в Абу-Даби

Фото: kremlin.ru

Помощник президента РФ Владимир Мединский останется главой российской делегации на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, которые пройдут в Абу-Даби 10–11 ноября. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В предстоящих контактах примут участие представители России, США и Украины. Представители российской стороны прибудут в столицу ОАЭ 10-го числа.

В рамках трехсторонней встречи, как уточнил спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф, стороны сосредоточатся на послевоенных договоренностях по безопасности, снижении напряженности, гуманитарных вопросах и шагах к мирному урегулированию.

При этом Вашингтон и Киев, по информации СМИ, рассматривали возможность привлечения Великобритании, Франции и Германии к переговорам в качестве представителей Европы. Однако такая инициатива вызвала разногласия внутри Евросоюза.