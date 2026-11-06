Кушнер заявил о продуктивных переговорах с Украиной, НАТО и Европой

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Зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер сообщил, что США провели продуктивные и содержательные обсуждения с Украиной, НАТО и европейскими партнерами. Об этом он написал в соцсети X.

По его словам, переговоры в Брюсселе были посвящены двум ключевым элементам прочного мира: гарантиям безопасности для Украины и более широкой архитектуре европейской безопасности. Кушнер отметил, что стороны интенсивно работают над поиском практических решений, которые смогут положить конец войне.

"Наша цель – устранить озабоченности по поводу безопасности всех сторон через практические, взаимно согласованные договоренности, которые снизят риск будущих конфликтов", – заявил он.

Кушнер также сообщил, что на следующей неделе в Абу-Даби Соединенные Штаты проведут первые трехсторонние мирные обсуждения с Украиной и Россией с февраля. Он подчеркнул, что стороны уже разработали серьезные предложения, чтобы сделать эти переговоры максимально содержательными.

"Президент Трамп сделал достижение мира приоритетом. Наш фокус – на выполнении сложной, детальной работы, необходимой для превращения этой цели в всеобъемлющее и прочное соглашение", – добавил Кушнер.

Трехсторонние переговоры России, США и Украины состоятся в Абу-Даби 10–11 ноября. Стороны намерены обсудить послевоенные договоренности в сфере безопасности, снижение эскалации, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к мирному урегулированию.

Ожидается, что американскую делегацию возглавят спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Кушнер. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.