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05 ноября, 19:49

Политика

Дмитриев встретился с Меланией Трамп в Белом доме и поблагодарил ее за усилия в Алешках

Фото: ТАСС/AP Photo/Alex Brandon

Спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на мероприятии в Белом доме поблагодарил от лица Владимира Путина супругу американского президента Дональда Трампа Меланию Трамп за содействие в прекращении огня в Алешках Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, спецпредставитель президента РФ отметил, что Путин лично отдал все необходимые указания для успешной реализации режима прекращения огня.

Дмитриев добавил, что украинская сторона соблюдала режим прекращения огня и эта гуманитарная миссия показывает, каких результатов можно достичь, когда объединяются сострадание, решимость и сотрудничество.

В конце встречи первая леди США передала личное послание российскому президенту через Дмитриева. Кроме того, на мероприятии присутствовали и представители украинской стороны, через которых супруга главы Белого дома передала послание президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Ранее сообщалось, что первая леди США планировала организовать в Белом доме встречу представителей России и Украины. В частности, она собиралась выступить с речью о прекращении огня в Алешках, которого удалось достичь при ее содействии. Дмитриев и уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова представили Россию на этой встрече.

Режим прекращения огня в Алешках действовал с 27 октября до конца 1 ноября. Гуманитарная миссия прошла успешно, нарушений зафиксировано не было.

Первая леди США положительно высказалась об итогах гуманитарной операции в Алешках. Она поблагодарила Москву и Киев за взаимодействие, благодаря которому в город доставили необходимую помощь, а также получилось эвакуировать порядка 800 человек.

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