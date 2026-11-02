Мелания Трамп заявила об успешной гуманитарной миссии в Алешках

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Первая леди США Мелания Трамп положительно оценила итоги гуманитарной операции в Алешках Херсонской области. Она поблагодарила Россию и Украину за взаимодействие, благодаря которому удалось доставить необходимую помощь и эвакуировать около 800 человек. Об этом она написала в социальной сети X.

"Миссия прошла успешно, обеспечена доставка жизненно важной помощи в регион и эвакуация около 800 человек. От имени Америки я выражаю признательность России и Украине за их лидерство и сотрудничество в рамках соглашения о прекращении огня в Алешках", – говорится в ее сообщении.

Трамп также выразила надежду, что проведенная операция станет основой для установления прочного мира между двумя странами.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что режим тишины прошел без нарушений с обеих стороны. По ее словам, Россия и Украина выполнили взятые на себя обязательства.