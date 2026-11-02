Правительство России запретило вывозить отдельные виды нефтехимической продукции

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В российском правительстве подписали постановление, которое на три месяца ограничивает экспорт ряда нефтехимических продуктов в страны за пределами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

В перечень вошли:



каменноугольный и нефтяной бензолы;

толуол;

ортоксилол;

параксилол;

фенол.

В правительстве пояснили, что мера призвана обеспечить российские промышленные предприятия стабильным сырьем. Перечисленные вещества используются при выпуске лакокрасочных покрытий для авто-, авиа-, судо- и железнодорожного машиностроения, упаковки для пищевых продуктов, напольных покрытий и изоляционных материалов для кабельной продукции, а также в медицинской промышленности.

При этом под запрет не подпадают международные транзитные перевозки, поставки по линии международной гуманитарной помощи и обеспечение деятельности российских организаций на архипелаге Шпицберген.

Ранее правительство продлило запрет на экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей, вывозимых с территории страны непосредственными производителями, до конца января следующего года. Меры связаны с поддержанием стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.